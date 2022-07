Mulher da casa abandonada: História viraliza na internet e polícia invade o imóvel

Margarida Bonetti que mora na casa foi acusada de escravizar uma empregada doméstica enquanto morava nos EUA e fugiu para o Brasil para não ser julgada pelo crime

Se tem uma coisa que a internet clama é a resolução do mistério da mulher da casa abandonada. A mulher ficou famosa no Tik Tok depois de fazer algumas aparições em uma casa abandonada, sem energia e sem água. Além disso, o que chama a atenção, eram os animais da mulher que pareciam estar sendo vítimas de maus-tratos. Ontem (20), a polícia foi averiguar o fato.

Junto a polícia, Luisa Mell esteve presente na propriedade com um mandado para averiguar a situação dos animais. A influenciadora resgatou alguns animais, mesmo com a dona do imovel tentando impedir que a loira fizesse alterações no seu modo de viver e levasse os animais consigo.

A ação foi mostrada ao vivo no ‘Brasil Urgente’, do Datena, e a situação dividiu opiniões na internet. Foquinha escreveu no Twitter que o caso virou “circo”. Enquanto Maria Bopp, disse que tudo isso vai “transformar a mulher da casa abandonada em vítima”.

Margarida Boletti deu uma entrevista para o podcast ‘A Mulher da Casa Abandonada’ e negou a hist´poria de que pidesse ter mantido alguém em regime análofgo de escravidão. A mulher ainda disse que seu ex marido, Renê Benetti, era responsável por tudo e ainda disse que ele foi condenado a seis anos e meio de prisão nos anos 2000.

A mulher ainda conta ter sido vítima de de uma máfia composta pelo FBI, congressistas e advogados americanos interessados em ganhar dinheiro com mudanças na lei para empregadas domésticas imigrantes.