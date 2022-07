Banco afirmou que a própria cliente trocou o sobrenome, mas a mulher nega

Minha gente, já não basta boa parte do salário do brasileiro ir para a fatura do cartão de crédito, ainda temos que engolir eles debochando da nossa cara. Socorro! Uma mulher pede indenização após receber um cartão de um banco que colocou seu sobrenome de “[email protected]”.

O banco, por sua vez, alegou que a mulher trocou seu nome no aplicativo do banco ao pedir o cartão de crédito, mas a mulher negou que tenha feito isso.

“Fiquei revoltada, não entendi a situação. Jamais eu pediria meu próprio cartão com esse nome. Tinha gente em casa, fiquei constrangida. Me senti humilhada, fiquei sem jeito e sem saber o que estava acontecendo. Será que eles [banco virtual] não viram que isso é uma ofensa?”, questiona a mulher que prefere não ser identificada.

A mulher de 29 anos entrou com processo de danos morais e pediu a indenização de R$50 mil. O banco ainda alega que ela trocou o sobrenome e ainda autorizou a mudança com a senha.