Mulher, bolsonarista, é agredida na frente ao quartel do Exército de Ribeirão Preto

Até o presente momento, o agressor não foi identificado.

Pessoal, seguinte, vocês sabem que ao meu ver essas manifestações pró-Bolsonaro/golpistas já deveriam ter acabado, na verdade que nem deveriam ter começado, porém nada justifica atos de violência, principalmente quando falamos de violência contra uma mulher.

Na manhã desta quinta-feira (08), um homem, que ainda não foi identificado, agrediu, com um tapa na cara, uma mulher, apoiadora do Jair Bolsonaro, em frente a base do Exército Brasileiro, da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A agressão foi registrada pela própria vítima, que no exato momento, estava fazendo uma gravação de vídeo em seu aparelho celular.

A filmagem havia começado instantes antes, quando a mulher mostrava o mesmo homem quebrando as bandeiras dispostas pelos manifestantes no local.

“Olha esse sujeito aqui, em frente ao quartel, está quebrando as nossas bandeiras e rasgando, ó, em frente ao quartel, é esse aqui ó. Pessoal do grupo, espalha por favor, para todo mundo [as imagens do homem rasgando as bandeiras].”, exclamou a mulher.

Neste momento, o agressor pede licença a manifestante, que afirma que ele pode passar, porém, na mesma hora, ele da um tapa na mulher, que chega a interromper a gravação do vídeo.