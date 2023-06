Mulher Abacaxi detona mulher trans que expôs envolvimento com Neymar: ‘Está queimando a gente’

A influenciadora pede que a comunidade trans não seja resumida nas atitudes imaturas de Sophia Barclay.

Nesta terça-feira (27), a modelo, influenciadora e mulher fruta, Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, que é uma mulher trans, utilizou as suas redes sociais para detonar as atitudes da influenciadora Sophia Barclay, que também é trans e afirmou para a colunista Fábia Oliveira que já ficou com o Neymar Jr.

“Essa tal de Sophia Barclay vive dando escândalo, botando nome de artista no meio. Do Thomaz Costa, do Neymar, sem provas… falou também do Filipe Ret”, iniciou a mulher fruta.

Logo em seguida, Marcela tentou explicar aos internautas que assim como existem pesssoas cis boas e ruins, também exitem pessoas trans boas e ruins, e que a comunidade não deve ser resumida pelas ações de apenas uma pessoa.

“Assim como tem homens cis maravilhosos, tem homens cis do mal. Tem mulheres cis maravilhosas, mas tem do mal, assim como tem mulheres trans maravilhosas, tem do mal. Só que isso aí que ela fica fazendo tá queimando a gente”, declarou a influenciadora, que continuou explicando:

“As pessoas começam a achar que todas as mulheres trans gostam de escândalo. Eu antes de ser casada saí com vários famosos e eu tenho entrada na mídia podia ter jogado tudo no ventilador. A gente ficou e não foi nada sério. Então, as pessoas começam a achar que todas as trans são como ela, biscoteiras. Horrível a atitude dela. Está nos queimando”, explicou a modelo.

Já na legenda do vídeo, Marcela pede que a comunidade trans não seja resumida pelos comportamentos de Sophia.

“Quero fazer um pedido para vocês: Não julguem nós mulheres trans a partir dessa Sophia Barclay (…) Atrás de fama, ela só provoca um desserviço para a comunidade trans”, legendou a Mulher Abacaxi.