Mulher Abacaxi comparece em delegacia para prestar queixa contra o ex: “Trocou um casamento de 7 anos por compras”

A caminhoneira e influenciadora transexual Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, prestou queixa contra seu ex-marido nesta quarta-feira, 03, na Delegacia de Maricá (82ª DP).

Ela já havia feito um boletim de ocorrência e foi até o distrito policial fazer as confirmações.

“Havia feito on-line, pois estava fora do país. Fui para confirmar os fatos e esclarecer melhor a situação, pois quando é feito on-line, a tendência é que ele seja resumido. Lá detalhei melhor o ocorrido”, comenta a moradora de Itaipuaçu.

Marcela acusa Elvis Santana de ter gastado cerca de R$40 mil em seu cartão de crédito sem autorização quando ela estava fora do país em agosto de 2023. Ela diz que acredita que ele nunca a amou.

“Acho que ficava comigo por conveniência. Se ele trocou um casamento de 7 anos por compras, é porque nunca foi de verdade da parte dele. Depois desse baque estou até com dificuldades de me relacionar com outra pessoa. Me fez muito mal isso tudo”, finaliza.