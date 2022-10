“Muito preso”, revela Gottino sobre sua saída da CNN

Em entrevista para “O Programa de Todos os Programas” o jornalista deu detalhes sobre sua saída da CNN

Lembro que quando contei essa para vocês algumas foram à loucura e não entenderam bem a escolha de Reinaldo Gottino saindo da CNN. Recentemente, em entrevista para o “O Programa de Todos os Programas”, o jornalista contou detalhes sobre sua saída e disse que o formato deles o deixava preso e que ele sentiu falta do palco.

“O formato deles deixa você muito preso. Eu sentia saudade de poder transitar no palco e de ter mais liberdade”, explicou.

E não parou por aí, porque ele ainda contou que a adaptação no Balanço Geral apresentou instabilidades. Foi um ano muito complicado, a audiência não tinha decolado e eu pedi para sair. A direção não deixou e disseram que acreditavam no programa. Fui trabalhar no dia seguinte muito empolgado e feliz, criei o meu bordão ‘vem vem vem’, a audiência subiu e chegamos ao primeiro lugar. Com isso eu tirei o peso das costas e deslanchou”, contou Gottino.