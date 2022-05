Muda coloca as asinhas para fora e exige orelhas de Tenório

Farsante ajuda Levi a escapar da casa de Zé Leôncio e pede as orelhas do fazendeiro

Muda, Muda, a vingança nunca é plena, amata a alma e a envenena, já dizia o Sr. Madruga (risos). A personagem de Bella Campos está com sede de vingança e soltará Levi, Leandro Lima, do cativeiro na casa de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, depois que o vilão prometer trazer as orelhas de Tenório, Murilo Benício, para ela.

Pelo visto a mocinha não ouviu nenhum dos conselhos do Velho do Rio, Osmar Prado, porque o plano de vingança segue firme. Nos capítulos que vão ao ar nesta sexta (27), Levi será capturado e preso na casa de Zé Leôncio após tentar abusar de Juma, Alanis Guillen, e dar uma facada em Tibério, Guito.

Sabendo que Levi é doido em Maria Rute, ela vai usar isso a seu favor, fazendo um jogo de sedução perigoso com o crápula, que logo vai entender o que a moça quer, sabendo que ela pode soltá-lo dali antes que Zé Leôncio chegue para colocar fim na história. Em troca da liberdade de Levi, ela pede que ele mate Tenporio.

O vilão ainda vai propor que os dois fujam juntos e a espertinha promete que só vai embora com o rapaz depois que todo o serviço estiver feito. “Eu quero que ocê me traga as orelha do sêo Tenório! Aí eu vô c’ocê pronde ocê quisé”, dirá Muda.

Eita minha gente, o bicho vai pegar. Será que o fim de Tenório e a liberdade de Maria Bruaca vem aí? Quem sabe ela não vive feliz com Alcides no meio da trama. Eu amaria!