MPF pede que José Dumont seja preso novamente

O ator que é acusado de pedofilia e abuso de vuneráveis, teve o seu habeas corpus concedido no 12 de outubro, dia em que é celebrado o dia das crianças.

Felizmente ainda existem pessoas que lutam para que haja justiça em crimes que são cometidos contra as nossas crianças. Após ter seu pedido de habeas corpus concedido, no último dia 12 de outubro, o que me indigna muito, pois nessa data é comemorado o dia das crianças, o MPF (Ministério Público Federal) apela ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que o ator José Dumont seja preso novamente.

Em apelo feito ao STJ, o MPF alega que apesar da idade avançada, o ator apresenta um grande risco à sociedade, uma vez que o mesmo utilizava de sua influência na mídia para abusar de crianças e adolescentes.

Eles relatam que muitas são as provas contra Dumont, afinal foram encontradas mais de 200 matérias com conteúdos pornográficos em sua posse. Além disso, o Ministério Público menciona a possibilidade de inferências que possam ocorrer nas investigações, caso o ator continue solto.

Para quem não lembra, José Dumont foi preso em flagrante no Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro, por posse de pornografia infanto-juvenil. Além disso, o ex-global está sendo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e de pedofilia. Após ser preso, o ator que estava escalado no elenco da novela “Todas as Flores” da Globo, foi demitido e totalmente desligado da emissora.