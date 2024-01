Morre mãe de Gisele Bündchen e o enterro será em Porto Alegre, RS

Aiiii gente, que notícia mais triste que eu acabei de receber de uma amiga minha lá de Porto Alegre. Dona Vânia Nonnenmacher, a mãe da nossa amada modelo Gisele Bündchen, faleceu na tarde deste domingo (28)

Internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ela tratava um câncer no local, segundo a jornalista Kelly Matos, de GZH.

Dona Vânia era bancária aposentada pelo Banco do Brasil , teve seis filhas com o professor universitário Valdir Bündchen. São elas as gêmeas Gisele e Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

O velório da matriarca dos Bündchen está previsto para segunda-feira (29). Conforme a Previr Serviços Funerários, ele ocorrerá nesta segunda-feira, das 8h às 12h, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. Até o momento , a modelo Gisele Bündchen não se pronunciou sobre a morte da mãe.

Em nota, o Hospital Moinhos de Vento confirmou a morte. “O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, neste domingo (28), em decorrência de um câncer. Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro”, informou.

A nota publicada hoje foi assinada pela equipe médica. O Superintendente Médico Luiz Antônio Nasi (CRM-RS 11217), o oncologista Pedro Isaacsson (CRM-RS 34320), o clínico geral e paliativista Rodrigo Valle (CRM-RS 30486) e a intensivista e paliativista Paola Morandi (CRM-RS 28193) assinaram o boletim médico.

Mesmo sendo muito discreta nas redes sociais, Vânia chegou a participar de um comercial de cosméticos de Dia das Mães ao lado da filha em 2020. Nele, destacou sobre a modelo: “Eu sabia a filha que tinha criado. Confiei muito e sempre acreditei em ti. Esperei que os valores que você tinha aprendido levaria com você por onde andasse”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E também foi capa da Vogue Brasil em 2018. Ela posou abraçada com Gisele Bündchen na edição de número 482, em outubro, sob o tema “raízes”.