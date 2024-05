Morre Léo Lima, pai do ministro Alexandre de Moraes

Amores, é com muito pesar que venho, através desta nota contar para vocês que, nesta terça-feira (28), o pai do ministro do STF, Alexandre de Morais, Léo Lima de Moraes veio a falecer,

O velório de Léo será realizado ainda hoje, em São Paulo, em uma cerimônia restrita apenas para amigos e familiares. Até o momento, a causa da sua morte não foi divulgada para a imprensa.

Diante destes ocorrido, em uma sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizada pela manhã, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou solidariedade ao ministro.

“Em nome do Supremo, do CNJ e do Poder Judiciário brasileiro, mando um abraço caloroso ao ministro Alexandre de Moraes e a toda sua família, desejando conforto após momento de luto e tristeza pela partida”, declarou Luís Roberto.