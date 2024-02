Morre fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato

Morreu nesta segunda (12), em Franca, a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. Ela faleceu em casa por causas naturais aos 97 anos.

Luiza é tia da empresária Luiza Helena Trajano de acordo com a EPTV, o velório foi marcado para às 10h no Velório São Vicente e o enterro previsto para às 16h no Cemitério da Saudade.

Em luto, todas as lojas da empresa em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira.