Morre, aos 84 anos, o ator Roberto Guilherme, nosso eterno Sargento Pincel

O ator, lutava contra um câncer há alguns anos.

Meu amores, é com pesar que venho informar para vocês a morte de um dos ícones da interpretação cômica brasileira, o ator Roberto Guilherme, de 84 anos. Conhecido por interpretar, durante mais 30 anos, o marcante Sargento Pincel, no grupo “os trapalhões” e na “Turma do Didi”.

Pinça, como era chamado pelos mais próximos, lutava contra um câncer há alguns anos e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul. A informação de sua morte foi confirmada pela sua família e também pela atriz Lívian Aragão, filha de seu grande companheiro de cenas, Renato Aragão, o famoso Didi.