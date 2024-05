Morre Antônio, filho recém-nascido da apresentadora Nadja Haddad

Ai gente, infelizmente trago uma notícia bem triste para vocês no final de tarde deste domingo (12), que é o Dia das Mães. Em suas redes sociais, a apresentadora Nadja Haddad anunciou o falecimento de um dos seus filhos, Antônio e lamentou: “Parte de mim morreu, mas sei que Deus me dará forças. A mim e ao meu marido. Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”

Antônio e seu irmão gêmeo José nasceram prematuros de seis meses no dia 25 de abril, em São Paulo, e estavam desde então em tratamento na UTI Neonatal.

“Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido pelo nosso José”, escreveu Nadja nas redes sociais.