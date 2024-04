Morre Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo

Amores, é com muita tristeza no coração que vejo noticiar para vocês sobre a morte do nosso amado vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo. Infelizmente, o cantor, que lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022, nos deixou na tarde desta sexta-feira (22).

Nos últimos meses, Anderson deu entrada no hospital por diversas vezes, sendo a última no dia 24 de março, tendo sido encaminhado para a UTI no dia 25/04, quando o seu caso se agravou.

Além do câncer inguinal, o cantor, que teve a morte do cantor foi confirmada pela sua assessoria de imprensa, também estava tratando de uma insuficiência renal e uma embolia pulmonar.