Monique Evans revela que perdeu 10 kg para o casamento

Monique, me passa detalhes dessa dieta detox que não tenho casamento a vista, mas quero estar no shape para o verão. Evans se casou com a DJ Cacá Werneck e ela não deixou de contar sobre a preparação para subir ao altar, revelando que perdeu cerca de 10 quilos para o grande dia.

A indicação veio da própria filha, Bárbara Evans. Ela eliminou 17 kg com acompanhamento profissional após o nascimento dos filhos gêmeos no final do ano passado.

“Oi gente, vocês estão me perguntando tanto aqui sobre como emagreci pro meu casamento com a Cacá, e claro que vou contar para vocês até porque estou tão feliz com o resultado”, começou Monique.

“Vi Bárbara, toda linda em seu casamento e também após a gravidez dos meus netos e fui procurar saber, aí ela me indicou… Maravilhosaaa! Entrei em contato com a Van, que me explicou tudo e já comecei o programa Detox turbo. E fiz aquela limpeza em meu organismo. Logo, nos primeiros 15 dias, já tive um resultado surpreendente!”, contou.