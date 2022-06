Monique Evans sobre Jade Picon na novela das 9: “Às vezes ganhar o BBB não quer dizer nada!”

Loira soltou os cachorros no Twitter e mandou (in)direta para Arthur Aguiar

Os mais quietos são os que mais aprontam, já ouviram esse ditado popular? Monique Evans não pode ficar muito quieta que vez ou outra solta uma bomba e agora a alfinetada veio para o vencedor do BBB22, Arthur Aguiar. A loira parabenizou Jade Picon pelo seu papel em ‘Travessia’ e cutucou o pãozinho.

“Deve ter muita gente com inveja da Jade Picon, que vai estar na novela. Às vezes ganhar o BBB não quer dizer nada!! Tenho visto os outros desfilando, trabalhando… E onde está o campeão?? Parabéns Jade Picon”, escreveu a loira.

Deve ter muita gente com inveja da @jadepicon , que vai estar na novela. As vezes ganhar o BBB não quer dizer nada!! Tenho visto os outros desfilando, trabalhando.. e onde está o campeão?? Parabéns @jadepicon — ☆ Monique Evans ☆ (@moniquevansreal) June 22, 2022

Como de fato, né minha gente, vamos combinar que só Maira Cardi fala que Arthur está cheio de trabalhos, mas não vemos uma atualização do artista com um grande trabalho, as panificadoras que me desculpem, mas é verdade. Falei tô leve!