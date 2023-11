Monique Evans detona Casa da Barra e Farofa da Gkay: “Putar!a”

A apresentadora não teve papas na língua ao falar sobre os eventos e os seus participantes.

Gente, estou aqui no Leblon e o pau está torando entre o Rio de Janeiro e Alagoas, isso porque a titia Monique Evans mandou recados detonando o reality show Casa da Barra, que é produzido pelo influenciador Carlinhos Maia e comentou a participação do ex-BBB Fiuk, no evento.

“Estava aqui vendo o feed do Instagram daí vi esse negócio da Casa da Barra. O que é isso, é Farofa da Gkay só que diferente? Mudaram? É só putaria. E o que o Fiuk está fazendo lá? Não é o perfil dele. O que é isso, se esfregando lá com a mulher todo sujo, cheio de coisa? Entendi nada. Casa da Barra… Gosto não. Podem falar de mim, mas não gosto”, detonou a apresentadora.

Não contente, Monique também resolveu esculachar a festa de aniversário da influenciadora Gkay,a famosíssima Farofa da Gkay, afirmando que o evento não combina mais com a personalidade da aniversariante

“Eu vi a postagem de uma pessoa que ficou super feliz porque foi convidada para cantar na Farofa da Gkay e eu achando que tinha acabado. Mas a Gkay está tão chique, gente, tão linda. Ela vai fazer Farofa de novo? Gkay, tem certeza? Não combina mais com essa Gkay de agora”, completou Evans.