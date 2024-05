Monique Evans detalha noite de núpcias com a esposa, Cacá Werneck

Monique Evans não deixou de aparecer nos stories para contar detalhes sobre a noite de núpcias do casal após uma cerimônia pra lá de chique. A mãe de Bárbara Evans, se casou na semana passada com a DJ Cacá Werneck, e as duas curtiram a sós as delícias do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

“Esse é o cabelo de uma noiva que passou uma noite de núpcias!”, ela brincou. Vale mencionar que mais cedo, a apresentadora surgiu tomando café da manhã com a esposa, com direito a champagne e vista para o mar.

“A gente vai beber essa champa aqui, só uma babyzinha por enquanto com meu amor. Porque eu falei para ela que a outra que está lá dentro, que é maravilhosa e grandona, é para gente fazer amor, então é para deixar de noite”, disse Cacá, enquanto abria uma garrafa na sacada do hotel luxuoso em seu primeiro dia casada com a apresentadora.

“Hoje tem babado, hoje tem lelê, gente”, ela se divertiu em outro momento. Vale lembrar que ainda durante o casamento, Monique revelou que recebeu de presente de um dos padrinhos uma estadia em um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. Por isso, ela e a esposa passaram alguns dias dias hospedadas no Copacabana Palace.