Monique Alfradique foi confundida com Madonna no Rio de Janeiro

Madonna está no Rio de Janeiro, mas não tem saído muito do seu quarto maravilhoso no Copacabana Palace. Com isso, os fãs foram à loucura quando viram uma mulher loira com chapéu de cowboy e look estampado circulando pela praia de Copacabana. Porém, a mulher em questão não era a rainha do pop, assim como a atriz brasileira Monique Alfradique.

“E eu que fui gravar meu novo projeto em Copacabana e fui confundida nada mais, nada menos, do que com @madonna. Eu estou amando! Será que ela precisa de dublê?”, disse ela.

Nos stories do Instagram, Monique completou: “Chegando para filmar aqui na diária, de manhã, eu recebo algumas notícias dizendo que a Madonna estava no forte de Copacabana. Como assim a Madonna está no forte de Copacabana? E eu não falei com ela? Eu também estava gravando lá. Quando eu entro na matéria, quem era a Madonna? Eu! A Madonna de Niterói. Eu quero dizer que eu amei ser confundida, eu sou fã dela desde sempre. Estarei no show sábado”.