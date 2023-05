Monique Alfradique dispara sobre pressão social: “Aprendi a me posicionar”

Em entrevista à revista Caras, a atriz contou detalhes sobre o drama que enfrentou e enfrenta na sociedade por ser mulher

Monique Alfradique não nega que a vida no teatro tem mudado ela a lidar com os desafios da vida de uma mulher que vive em sociedade. Em entrevista à revista Caras, ela ressaltou a pressão que a sociedade serve às mulheres e ainda disse que aprendeu a se posicionar diante de diversos acontecimentos.

“Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas. O fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco”, revelou.

A loira ainda ressalta que tenta lidar com maturidade com a temática. “Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias”, declarou.