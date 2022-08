Monique Alfradique começa namoro com chefão da Globo

Quem fica parado é árvore, meu amor, a fila de Monique Alfradique andou rapidinho. Segundo a coluna de Leo Dias, para o Metrópoles, a atriz Monique Alfradique está namorando com Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo. Ela que terminou recentemente com o empresário Gabriel Drummont, já aparece publicamente com atual.

Os dois foram fotografados juntos esse fim de semana em um evento dos 50 anos do Projeto Aquarius. Ele é bem conhecido por namorar celebridades e até uma das diretoras da Vogue. Quem pode pode, né não?!