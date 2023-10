Mônica Buonfiglio opina sobre fim de casamento de Sandy e Lucas: “Ela não traiu, ela cansou”

A orientadora de cursos espiritualistas contou detalhes sobre a vida de Sandy e do seu antigo relacionamento com Lucas Lima, com quem tem um filho

Acompanho a minha querida Mônica Buonfiglio há um bom tempo e estava ansiosa para ver ela falar sobre o fim do relacionamento de Dady e Lucas Lima. O vídeo em seu canal está muito especial e a orientadora espiritual revela que Sandy não o traiu apenas cansou de ser a mãe e esposa certinha. “Minha opinião ela não traiu, ela está cansada de ser a mulher certinha, a mãe certinha, ela cansou, sei bem o que é isso, dou aulas de angeologia”, disse ela. Ela ainda conta que Sandy foi feliz com Paulinho Vilhena: “Acho que ela tentou espelhar a história do pai e da mãe, que estão casados há 100 anos, acho que não dá, ela cansou. Ela foi feliz com Paulo Vilhena e teve uma coisa mais solta e acho que ela cansou da coisa certinha e falaram que ela estava traindo, não é isso, ela esgotou”, finalizou Mônica.