Monark recorre de multa de R$300 mil e bloqueio nas redes sociais

O advogado de defesa do influenciador digital alegou que fake news não é crime. Oi?

Não é de hoje que Monark causa nas redes sociais e eu fiquei até pasma com o advogado de defesa do influenciador alegando que fake news não é crime. Querido, o senhor estava numa bolha nos últimos anos? Afe! Vale ressaltar que o influenciador está bloqueado de quase todas as redes sociais após diversas barbaridades serem proferidas na web.

“Eventual ‘desinformação’ ou ‘fake news’ não são crimes, são atos de natureza cível, sede que igualmente não autorizaria a decretação das graves medidas em desfavor do agravante se estivéssemos em um Estado Democrático de Direito onde as leis e a Constituição ainda vigorassem”, disse a defesa.

Monark fez sua carreira de forma estrondosa na web, mas da mesma forma que construiu, seu castelo desmoronou com as inverdades que ele disse na web de tempos em tempos. Muitas vezes polêmicas envolvendo nazistas e até o filme da Barbie.