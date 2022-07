Monark sai em defesa de Léo Lins: “Estão criminalizando a profissão de humorista”

Bruno Aiub falou sobre liberdade de expressão nas piadas problemáticas do humorista

Eu ainda pensei que poderiam alegar “liberdade de expressão” diante das piadas de mal gosto de Léo Lins sobre o Teleton e pessoas com hidrocefalia, e não deu outra. Bruno Aiub foi um dos que defendeu o humorista, dizendo que estão criminalizando a profissão de humorista.

“Léo Lins, demitido por fazer uma piada, estão criminalizando a profissão de humorista. Apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta, já somos uma sociedade censurada, liberdade de expressão está morrendo, quando isso acontecer, matar outras será fácil”, disse Monark.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Bruno aparece com uma ideia problemática. Afinal, ele já defendeu a “liberdade de pessoas nazistas” no ‘Flow’. “As pessoas não têm o direito de serem idiotas?”, disse.

A fala do comentarista gerou tamanha repercussão que ele foi desligado do podcast em que estava envolvido. Não é para menos, né? Tata Werneck nunca precisou passar por isso, Paulo Gustavo então? Esses sim são exemplos de humoristas que fazem humor e não atacam as minorias.