“Não pedi desculpa pela minha ideia, deveria ter ficado quieto”, dispara Monark sobre comentário nazista em podcast

Bruno Aiub participou do podcast ‘Tapa na Cara’ e contou que se arrependeu de ter pedido desculpa sobre comentário nazista

Eita, minha gente, calma e respira, se quiser pode até sentar. Monark disse em entrevista para o podcast ‘Tapa na Cara’ que se arrependeu de ter pedido desculpa diante dos comentários nazistas que fez em um outro podcast em fevereiro deste ano. Bruno Aiub ainda falou sobre o cancelamento mundial que sofreu na época e como usou isso para “crescer”. Oi?

“Eu sabia que nada ruim que acontece com você, plenamente ruim, o mundo não é de um lado só, até uma coisa muito ruim desencadeia em coisas boas para você. Eu sabia que aquilo poderia ser uma oportunidade de crescimento. Para mim é muito difícil fazer os outros sofrerem, agora eu tancar o que eu penso é muito fácil, eu gosto”, disse Monark.

Vale lembrar que o comentário de Bruno causou um alvoroço na mídia nacional e internacional, sendo comentado em diversos jornais do Brasil e do mundo. “Passou no Jornal Nacional do Brasil e de Israel, saiu no New York Times, foi um cancelamento mundial, printado em uma lente totalmente mentirosa e horrível”, declarou.

Monar ainda falou sobre seu pedido de desculpas. “Eu quis e precisei, entendo que eu vacilei na forma que eu me expressei e eu estava bêbado. O ponto que eu falei era muito fácil de ser interpretado de outra forma, ainda mais com um corte que tira a parte que eu falei que o nazismo é o demônio e coloca só a parte que eu falei que os caras tinham direito de ser imbecis”, contou.

“Não pedi desculpa pela minha ideia, pelo que eu penso, ainda acredito nisso, ainda acredito na primeira emenda dos EUA, acho que é a lei mais livre do mundo nesse sentido. Pedi desculpa pela forma que entreguei essa ideia para o público. Senti que eu tinha que pedir desculpa, porque eu vacilei, poderia ter me expressado de uma forma melhor”, disse.

Bruno ainda diz que quando pediu desculpas assumiu a culpa do que fez, e que por esse lado não deveria ter pedido. “Não foi inteligente da minha parte pedir desculpa, deveria ter ficado quieto. Deveria ter explicado meu ponto, quando você pede desculpa você valida a narrativa de que você realmente fez o que estavam te imputando”, declarou Monark.