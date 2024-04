Molejo lançará álbum inédito com participação de Anderson Leonardo

Após a morte do vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, os fãs do grupo ficaram agitados com um novo trabalho do grupo musical que tem a participação do cantor. Andrezinho disse que o grupo vai lançar um álbum inédito no segundo semestre deste ano com participação de Anderson. Segundo o artista, o ‘Paparico do Molejo’ conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo.

“Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas”, contou ele.

Andrezinho ainda revelou que o álbum conta com participações de grandes nomes da música. “Nós gravamos com participações de vários amigos, criados com o Anderson, como o Xande de Pilares, com o Thiaguinho, Dudu Nobre”, revelou ele.

“Tivemos um problema no dia oficial da gravação por conta da chuva, e todos os artistas se prontificaram a ficar. É um projeto que estamos guardando com o maior carinho do mundo. Era um sonho dele fazer o Paparico do Molejo”, finalizou.