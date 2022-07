Mo Farah, corredor vencedor de 4 medalhas de ouro, revela que foi vítima de tráfico humano

No documentário para a BBC o atleta conta que foi separado de sua família após perder o pai na guerra civil do país africano

Muitos de nós já sabemos que o mundo dos esportes não é tão glamouroso como acreditam, afinal, muitos atletas passam por diversas dificuldades para chegarem ao pódio e se tornarem os melhores. Mo Farah é um exemplo disso, no documentário sobre sua vida, lançado pela BBC o atlketa conta que foi vpitima de tráfico humano.

“Muitas pessoas me conhecem por Mo Farah, mas esse não é o meu nome ou essa não é a realidade”, diz o atleta no trailer de abertura do documentário.

Para quem não conhece, Mo é vencedor de quatro medalhas olímpicas de ouro. Farah dizia que nasceu na Somália, mas chegou ao Reino Unido como refugiado, mas na nova versão ele diz que foi separado de sua família após seu pai ser morto na guerra civil.

Com nove anos ele foi levado para o território britânico e ganhou o nome de outra criança, Mohamed Farah. A inocencia o fex acreidtar que ele ficaria com seus parentes, mas foi ofrçado às tarefas domésticas, como acontecidanos tempos de escravidão.

“Se eu quisesse comida na minha boca, meu trabalho era tomar conta daquelas crianças, dar banho, cozinhar, limpar. Ela disse: ‘Se você quiser ver sua família de novo, não fala nada. Se você falar alguma coisa, eles vão te levar”, disse o atleta.

Muitas verdades sobre a vida do atleta estão vindo à tona só agora, como a de que seus pais nunca viveram no Reino Unido. Eu não perco esse documentário por nada.