Modelo que diz ter uma filha com Neymar afirma: “Ele está fugindo do DNA”

Gente, passa dias, meses e anos, mas as polêmicas envolvendo nosso amado menino Ney não para. A modelo húngara, Gabriella Gáspar, que afirma ter uma filha do camisa 10 da seleção brasileira, voltou a se manifestar sobre o assunto.

De acordo com a modelo, Neymar está fingindo de exame de DNA, que pode comprovar a suposta paternidade da garotinha, Jázmin Zoé.

“O advogado procura Neymar. Provavelmente, está fugindo do DNA”, afirmou Gabriella em entrevista à colunista Fábia Oliveira, que continuou: “Minha filha é 100% Neymar, ela se parece muito com a Rafaella (Santos)… As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie (filha de Bruna Biancardi) também se parece com Jázmin quando era bebê”.

Já em entrevista à Record, a modelo conta ter engravidado do do jogador, durante a sua estadia na Bolívia, quando a Seleção brasileira disputou um amistoso no país.

“Só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, garantiu a húngara.

Vale ressaltar que, além de ser pai de Davi Lucca (11 anos) e Mavie (5 meses), Neymar também deve encarar outro teste de DNA, sendo ele da filha da também modelo Amanda Kimberlly, que afirma que sua filha, que está prestes a nascer, é filha do jogador.