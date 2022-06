Modelo conta perrengue com sapato em clipe de Anitta

Drica Quintiliano contou no ‘Aí Vêm Elas’ que ficou impressionada com a atitude da cantora

Na internet não dá outra senão o relato da modelo que participou do clipe ’Me Gusta’ de Anitta com Cardy B. O clipe foi gravado em Salvador e Drica Quintiliano, convidada do ‘Aí Vêm Elas’, não deixou de contar sobre os perrengues que passou e a postura impressionante de Anitta com as profissionais.

“Ela pegou o microfone: ‘Como vocês deixam as modelos expostas’. Não tinha nem maquiagem, tudo derretido, ela colocou a gente em uma sala com ar condicionado perguntou se a gente estava com fome. Falei: ‘Anitta, tô com fome’. Fiquei impressionada com a atitude dela”, disse Drica

A modelo ainda falou de uma leve discussão que teve com o stylist da cantora por causa de um sapato. “Eu calço 38 e no dia eu estava com o sapato 35. Um carinha famosinho stylist falou para eu ficar com o sapato, surtei e falei que ia tirar o sapato. Teve a hora da passarela que resolveu que as meninas iam desfilar, eu falei que não desfilaria, os dedos vermelho e ele: ‘Você tem que desfilar, porque as meninas de São Paulo…’. Falei: ‘Epa, pare aí, aqui é Bahia, Salvador, aqui as modelos são baianas, esqueçam as modelos de São Paulo, eu moro aqui e não tenho que aguentar nada”, disparou.