Moacyr Franco sobre Ratinho: “ele não permitiu que eu me humilhasse”

Minha gente, eu to adorando acompanhar o novo projeto do Celso Portiolli, o podcast PodC. E no episódio de hoje, o convidado é mega especial, afinal, nas palavras do apresentador, ele é um dos artistas mais completos do brasil, Moacyr Franco.

Durante a entrevista, Franco aproveitou para agradecer um gesto maravilhoso que o apresentador Ratinho fez com ele no passado. Muito emocionado, ele contou que além de tê-lo contratado, ele lhe pagou adiantado um excelente cachê por quatro show que ele iria fazer pra o apresentador e ainda deixou claro que foi o próprio Ratinho que não permitiu que ele se humilhasse de maneira nenhuma.