Miro Moreira e Liliane Lima se beijam pela primeira vez em casamento

Os evangélicos mais assediados pela mídia se guardaram juntos e consumaram o tão sonhado beijo neste sábado (23)

Quem espera sempre alcança, já ouviram esse ditado? Miro e Liliane finalmente deram o primeiro beijo depois do casamento realizado no sábado (23). Os dois ficaram conhecidos por namorar sem nem beijar ou transar se guardando para depois do casamento.

Em junho, os dois se casaram no civil e os dois aguardavam o casamento na igreja evangélica para viverem como um “casal de Deus”. Liliane e Miro estão juntos há 10 meses.

“Não é fácil, tá? Somos seres humanos, ninguém é santo, mas a gente prefere deixar as coisas de Deus em primeiro lugar. Estou muito feliz”, declarou Miro em entrevista para a revista ‘Quem’.