Mítico do PodPah disse ter ficado chateado ao ser chamado de fútil por Anitta

Finalmente o mistério foi revelado! Mitico falou o que disse para Anitta que a deixou magoada e que logo em seguida o fez ficar chateado, porque a poderosa o chamou de fútil. O apresentador do PodPah disse que as pessoas ficavam o questionando sobre o que ele poderia ter falado para Anitta e ele revelou.

“A gente estava na Turquia, e a Anitta convidou a gente para ir na balada que ela estava. Deu meia hora, ela falou que ia embora. Eu não vou falar a palavra que ela falou porque é a intimidade dela, mas deu o motivo por que estava com um bonitão italiano. E a gente falou, ‘você é louco, vai com Deus’. E o Mítico falou para ela: ‘Até eu iria embora, um cara desses’, foi isso”, justificou Igão.

Mítico ainda completou: “Eu elogiei o boy que ela estava. E várias mulheres me mandam mensagens, ‘p*rra, você foi idiota, né? O que você falou para a Anitta?’, e eu falo, ‘eu elogiei o boy que ela estava’. Minha raiva foi no dia [da entrevista com Anitta] eu não falar”.

“Me fdeu e eu fiquei bastante puto depois comigo. Hoje em dia eu jamais ia deixar isso acontecer. Uma pessoa falar, ‘você foi fútil, seu mrda’. Hoje eu ia falar, ‘fútil é o c*ralho, eu elogiei o boy que você estava, nada a ver, para com isso’”, finalizou Mítico.