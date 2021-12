“Eu só tenho 14 anos mulher…” diz Melody que se recusou cantar “Xerecard”.

Em show no aniversário da ex-BBB Gabi Martins, MC Melody se recusou cantar o hit “Xerecard” no palco e ainda soltou: “Eu só tenho 14 anos mulher”.

Em uma apresentação, no palco, Melody não quis acompanhar a cantora cantando a música “Xerecard”.

Melody está no mundo da fama desde que nasceu, praticamente. Ao longo dos anos, muitas polêmicas, muito falsetes, até que a garota se transformou num meme vivo e andante, dando seus gritinhos por aí e chamando atenção da mídia.

Melody cresceu no mundo da fama. Foto: Reprodução.

A garota apareceu em programas na televisão como o Tv Fama e em inúmeros sites e páginas de fofoca dentro e fora das redes sociais. Seus pais receberam um caminhão de críticas por conta da alta exposição que Melody sofreu ao longo dos anos. E não é pra menos, a garota sofreu muito hate nas redes sociais e ela era apenas uma criança…

Hoje, adolescente, e um pouco mais contida (é o que parece), Melody vez ou outra aparece em shows, canta com outros famosos e participa de alguns podcasts no Youtube também. Ela mantém a carreira musical. Inclusive, ela acaba de lançar um clipe chamado “Assalto Perigoso”.

Melody usou do bom senso! Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a cantora que tem 14 anos de idade estava em show do aniversário de Gabi Martins. Melody foi uma das atrações da noite. No palco elas dançam e Gabi começa a canção… é quando Melody diz: “Eu só tenho cartorze anos mulher!”

Ahhh. Ficou curisoso(a) pra ver o clipe de Melody? Chega mais…

Mancada heim Gabi Martins!?