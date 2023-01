Miss Tailândia usa vestido de lacre de latinha em homenagem ao pai

Anna Sueangam-iam usou o vestido no Miss Universo 2022 e ficou entre os assuntos mais comentados

Minha gente, que lacre foi esse? Anna Sueangam-iam usou um vestido feito com lacre de latinha no concurso de beleza mais famoso do mundo inteiro, o Miss Universo. A morena contou que o vestido foi feito em homenagem ao seu pai e contava com diversos cristas em meio aos lacres.

O pai de Anna é catador de materiais recicláveis e a musa mostrou que não virou as costas para suas raízes mesmo estando em um dos concursos que decide a “beleza do universo”.

A notícia boa é que ela saiu vencedora do concurso, levando para casa um prêmio de US$27 mil (R$138 mil).