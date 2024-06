Miss Bumbum Larissa Sumpani fala sobre jejum sexual de 45 dias após cirurgia de ninfoplastia

A influencer e Miss Bumbum, Larissa Sumpani, abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram para compartilhar detalhes íntimos de sua vida pós-cirúrgica.A influencer, em meio a questionamentos sobre sua recuperação da ninfoplastia e rotina pós-operatória, um tema em particular chamou a atenção dos seguidores: seu jejum sexual. Segundo Larissa, já são 45 longos dias sem relações íntimas, e a possibilidade de estender esse período para até 60 dias não está descartada, dependendo da sua recuperação.

Em suas próprias palavras, Larissa compartilhou com seus fãs os detalhes desse desafio peculiar: “É uma situação complicada, mas necessária para garantir uma recuperação tranquila. Estou seguindo à risca as orientações médicas, mesmo que isso signifique adiar um pouco minha vida sexual”, declara.

Para os curiosos de plantão, a influencer não fugiu dos detalhes e compartilhou um pouco sobre os desafios desse período: “Claro que não é fácil, mas tenho me mantido ocupada com outros projetos e cuidando bem de mim mesma. Acredito que tudo isso vai valer a pena no final”.

A ninfoplastia é uma cirurgia que permite ajustar a aparência dos lábios vaginais, ela pode ser realizada por razões estéticas ou para aliviar desconfortos, através da redução ou remodelação dos lábios. “Os pequenos lábios não estavam com um tamanho legal, isso sempre me incomodou. Decidi que era hora de corrigir isso”, finalizou a influencer.