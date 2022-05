Misericórdia! Flávia Pavanelli revela que fã quis pegar doença dela: “Fiquei sem reação”

A influenciadora contou a história em seus stories e revelou que a fã queria contar no trabalho

Os fãs ultimamente estão totalmente sem limites, leitor(a)! E Flávia Pavanelli deixou isso TOTALMENTE claro na última quarta-feira, (18), ao contar uma história que passou com uma fã saindo de um hospital.

Em uma caixinha de perguntas lhe perguntaram uma situação inusitada com fã, então Pavanelli contou: “Tava no hospital com conjuntivite, saindo da consulta e uma fã me reconheceu. Na hora minha reação foi só me afastar para não contaminá-la, ainda brinquei: ‘mulheeeerr, não chega perto de mim que o médico acabou de confirmar que estou com conjuntivite! Só não te dou um abraço hoje pra não passar pra você’. Lembro que a reação dela foi me abraçar rápido (tão rápido que não deu tempo de eu fazer nada kkkk)”.

E tem mais, leitor(a)! “E ela ainda disse: ‘ai que bommm! Agora se eu pegar conjuntivite vou poder contar no meu trabalho que peguei da Flávia Pavanelli’. Eu fiquei sem reação, juro! Fico rindo sozinha lembrando dessa história, espero que de fato ela não tenha pego, porque olhaaaaaa…”, contou a atriz de ‘Poliana Moça’. Já pensou? Misericórdia, sabe?

A namorada do empresário Junior, ainda respondeu outras perguntas, inclusive, como lida com dias ruins. “Gosto de ouvir músicas que me acalmam, se puder, desabafo, tento pôr pra fora verbalmente, chorando ou da forma que posso naquele momento. Mas sempre eu comigo mesma. Oro, tento transmutar aquela energia não focando nela ou, dependendo, até indo mais afundo para buscar os gatilhos que me desencadear tal sentimento ou causa da situação”, revelou. Adoro Flavinha viu?