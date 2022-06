Miro Moreira promete contar mais sobre propósito do “não beijo” antes do casamento

Assunto tomou a mídia nesta sexta (10) e o ex-Fazenda tirou um tempo para explicar tudo em vídeo

O casamento sem beijo ainda existe, minha gente, tá pensando que aqui é bagunça? Miro Moreira vai se casar com Liliane Lima, o que chocou a web é que eles nunca se beijaram. Isso mesmo, um casamento sem nem ter beijado a noiva. Os dois já casaram-se no civil no último sábado e agora se preparam para o casamento na Igreja.

“Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, não imaginávamos que ia ser isso aí, esse propósito de deus. De repente começou a rolar, o Brasil inteiro, estamos muito felizes, toda honra e glória a Deus que está querendo levar isso para todo lugar, estamos preparando para mostrar para vocês um pouco do propósito do “não beijo”, disse Miro Moreira em vídeo.

O ex-fazenda ainda promete que vai voltar para falar de Deus com seus seguidores, explicando mais sobre o “não-beijo”. “Isso é muito comum, mais do que vocês pensam. estamos nos preparando para falar de Deus”, contou.

Espero ansiosa esse bate papo, quero saber de TU-DO!