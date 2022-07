Bad Mi perdeu a pose com divórcio: “É triste, muito triste”

Mc Mirella perdeu a pose de “bandida” diante do divórcio de Dynho Alves

Eu sabia que tinha algo errado com a cara de quem comeu e não gostou de Mc Mirella no aeroporto recebendo seus fãs, e o motivo não demorou para aparecer. A cantora surgiu nos stories do Instagram para contar que seu divórcio com Dynho saiu e que isso a afetou de uma forma que não imaginava.

“Saiu meu divórcio e eu tô só o papel, passada. É triste, muito triste, porém a realidade que escolhi pra mim é isso. É uma dor irreparável, e longe de ser algo que imaginava pra mim. E é isso, só peço respeito nesse momento e que me entendam”, escreveu a cantora.

Como de fato uma separação mexe muito com a gente, mas se apoie em seus fãs estamos aqui por você. Aliás, continue arrasando no Only Fans, que a mami tá arrasando, melhor sofrer rica do que pobrezinha. Aloca!

Para quem não sabe a funkeira decidiu colocar fim na relação com Dynho quando o muso ainda estava dentro da ‘Fazenda’, e mesmo vindo com o papinho de que os dois são amigos, eu sabia que algum lado sairia machucado, mas apostava em Bad Mi.