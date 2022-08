Mion relembra mensagem de Boninho sobre entrada na Globo: “Não vai rolar”

O mundo não gira, ele capota, e pensar que Boninho deixou o cara completamente sem esperança e ontem ele estava apresentando o ‘Criança Esperança’, na Tv Globo. Segundo o site Purepeople, antes do apresentador Marcos Mion fechar contrato com a Tv Globo, Boninho conversou com ele pedindo para ele seguir sua vida.

“A felicidade é proporcional ao sofrimento. A minha ida para a Globo foi uma travessia que envolveu muita fé, muita resiliência. Tenho um WhatsApp do Boninho falando para mim: ‘O sábado está fechado, toca a sua vida, aceita outra proposta porque não vai rolar'” contou Mion, em uma entrevista ao ‘Saia Justa’, na última quarta-feira, 10.

Todos lembramos e vemos até hoje o quanto Mion ficou feliz e ainda é por fazer parte dos contratados globais. O apresentador que deixou a Record Tv e ainda dispensou um contrato com a Netflix para fechar com a Tv Globo.