Ministério Público também vai investigar show de Simone e Simaria

Dupla sertaneja cobrou o cachê de R$380 mil em Bom Jesus, cidade de 11 mil habitantes

É minha gente, não vai sobrar nenhum amigo para Zé Neto… Depois do bafafá que virou diante a Lei Rouanet, cancelando vários shows de Gusttavo Lima, chegou a vez da dupla Simone e Simaria. O Ministério Público não indicou se há irregularidades, mas vai investigar o show da dupla na cidade de Bom Jesus.

Com ingressos para o evento custam entre R$60 e R$250, MP não vai deixar passar nada diante ao kikiki que a Lei Rouanet gerou no mundo do sertanejo, podendo ser chamado de CPI do Sertanejo.

O show da dupla no Rio Grande do Sul está marcado para o dia 15 de julho, a cidade tem cerca de 11,5 mil habitantes, segundo o IBGE. A questão é que o município está investindo na festa quase o que investiu na educação em junho, R$409 mil. No ano todo, o município investiu R$5,4 milhões na educação, segundo portal da transparência da prefeitura.

O caso vai ser investigado pelo promotor Raynner Sales de Meira. Vale lembrar que o MP está investigando a fundo as histórias e chegou a cancelar alguns shows de Gusttavo Lima.