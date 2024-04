Ministério Público sugere a retirada de estátua de Daniel Alves em Juazeiro

O Ministério Público da Bahia recomendou a remoção da estátua de Daniel Alves de Juazeiro, devido a sua condenação pro estupro em uma casa noturna em Barcelona. A estátua fica na Rua Aprígio Duarte, no centro da cidade.

O pedido feito pelo MP é fundamentado na legislação que veda homenagens a indivíduos vivos em espaços públicos. O promotor de Justiça Daniel Baqueiro iniciou a investigação após receber a denúncia ainda este ano.

“A administração municipal encaminhou ao MP cópia do processo Administrativo nº 295/2019, do Pregão nº 137/2019 e os processos de pagamento referentes à aquisição da estátua de Daniel Alves, que atestam que se trata de bem público adquirido com recursos públicos, sendo que não é permitido homenagear pessoa viva com bem público”, disse ele.