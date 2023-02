Ministério Público do Rio abre inquérito sobre venda de ingressos do RBD

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro instaurou o inquérito civil para a apuração

Eu sabia que a venda de ingressos do show do RBD daria o que falar aqui no Brasil, e tudo indica que tem relação com o rápido esgotamento dos ingressos no período que a banda passará por aqui. A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a venda dos ingressos e apurar supostas irregularidades na venda.

De acordo com a Ouvidoria Geral do MPRJ, os erros no sistema de vendas dos ingressos provocaram desorganização e desrespeito à ordem da fila de compra. Para quem não sabe deu até briga e bate-boca na bilheteria que fazia a venda dos ingressos físicos.

Enquanto no Rio o processo corre solto, em São Paulo, uma deputada entrou com um ofício ao Procon-SP e ao Ministério Público de São Paulo pedindo investigação da plataforma que fez a venda dos ingressos, Eventim.