Ministério Público descarta impasses na prisão de Robinho no Brasil

Jogador foi condenado na Itália a nove anos de cadeia pelo estupro de uma jovem em Milão

Minha gente, vem treta no mundo do futebol vindo aí. O Ministério Público entregou à Justiça um parecer que indica que não há nada que impeça a prisão de Robinho no Brasil após condenação na Itália por estupro de uma jovem.

De acordo com o Globo Esporte, o caso já foi julgado na Itália e a condenação não pode ser revertida. O que pode acontecer é a defesa questionar a transferência da pena ao Brasil, seu país de origem.

O governo italiano encaminhou o pedido de prisão do jogador e o próximo passo é ouvir a sua defesa. Os endereços que o jogador pode ser encontrado já foram listados e tudo indica que a prisão esteja próxima.