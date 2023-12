O MP-SP apurou as investigações e declarou que não há indícios de prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Meus amores, o influenciador Buzeira publicou em seus stories no instagram na tarde desta quinta-feira que está fechando o ano de 2023 com chave de ouro, o motivo é que ele foi absolvido de todas as investigações feitas pelo Ministério Público de SP.

Veja os stories aqui embaixo:

Ministério Público de SP absolve o influencer Buzeira de todas as acusações

Para quem não se lembrar: No ano passado, o influenciador foi citado em uma ação da Polícia Federal sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. Então, a PF fez busca e apreensão na residência de Buzeira. “Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet”, disse Buzeira.

Os bens foram devolvidos, mas ele ainda é investigado. O caso tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo. E nesta quinta-feira (8), o influencer disse que o MP- SP declarou que não há indícios de prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa e assim, o influencer foi absolvido das investigações.