“Minha última valsa. Sonho de menina realizado”, declara Selma Blair

Atriz deixou o programa ‘Dancing With the Stars’ por medo de impactos na sua saúde

Já disse para vocês que sou fã de um bom reality show, ainda mais quando se coloca dança no meio, né? Fiquei muito triste com a notícia de que Selma Blair deixou a competição do ‘Dancing With the Stars’ por medo de que o reality afetasse a sua saúde. Para quem não sabe a loira foi diagnosticada com esclerose múltipla e falou sobre a emoção de ter participado do reality.

“Minha última valsa. Sonho de menina realizado. Fazer novos amigos é minha honra. E eu abraço a todos vocês, queridos. Para todo sempre. Da primeira até a última semana”, escreveu ela.

Não nego para vocês que queria ver ela brilhando um pouco mais na competição, mas ela sabe o melhor para ela e suas limitações devido a esclerose. Que tudo fique bem, minha diva.