”Minha autoestima foi destruída”, declara Ana Prado, participante do ‘Casamento às Cegas’ sobre relação com homens mais velhos

Os internautas ainda citaram o nome de Caetano Veloso e Paula Lavigne na declaração de Ana

Meu Deus, assunto sério aqui nessa coluna, ok? Ana Prado, participante do ‘Casamento às Cegas’, contou ter gatilho quando vê mulheres se relacionando com homens mais velhos. Ana ainda contou que aos 15 anos começou a namorar um homem de 27 anos e que essa relação deixou ela meio perdida, pois nada se encaixava na relação e os ideais não eram os mesmos.

“É muito gatilho ver homem bem mais velho se relacionando com mulheres muito mais novas. Pra quem não sabe, quando tinha 15 anos, namorei 2 anos e pouco com um cara de 27 (psiquiatra). Passei a adolescência com um HOMEM, quando acabou, estava completamente perdida”, escreveu.

Ana ainda explica que ficava perdida por não se encaixar nos grupos de sua idade e muito menos no de adultos. A participante do reality ainda contou que sofreu uma pressão com o homem dizendo que teria que dividir as contas com ela.

Não me encaixava nos grupos da minha idade e mto menos nos adultos. Passei a adolescência com uma pressão absurda em cima de mim, de um HOMEM que falava que eu deveria dividir contas com ele, de um HOMEM que falava o tempo todo do meu peso e da qntidade de comida que eu ingeria — Ana Prado (@anapradomuack) August 22, 2022

A musa ainda conta que o homem reclamava de sua “falta de maturidade”. “Eu lembro que quando voltava pra casa dos meus pais, a minha cabeça doía, pq eu não conseguia “acompanhar” ele e a minha autoestima foi destruída, agravando ainda mais a minha depressão”, escreveu.

Os internautas apontaram a relação de Caetano Veloso com Lavigne e ela responde: “Óbvio que já veio gente idyot4 querendo falar de Caetano, como se eu defendesse… amores, não!”, disse.