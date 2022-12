Milton Neves cai no choro com a morte de Pelé: “Ele não morreu!”

Jornalista não conteve as lágrimas quando soube da morte do amigo, vítima de um câncer no cólon

Milton Neves representou grande parte dos brasileiros que tinham e ainda têm Pelé como um ídolo do futebol. O jornalista caiu no choro e não teve vergonha de segurar as lágrimas ao saber da notícia que ele menos queria: a morte do amigo Pelé. A notícia veio durante a apresentação ao vivo do ‘Brasil Urgente’ e ele ainda diz que Pelé não morreu.

“Desculpa, Joel, mas ele não morreu nada! Ele não morreu nada! Ele nunca vai morrer, Joel!”, disse Milton.

Datena ainda tenta conter as lágrimas do comunicador: “Miltão, você está vivendo um momento de consternação como nós estamos e tenho certeza de que há muita gente desse jeito também do outro lado da tela”, afirmou.