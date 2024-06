Milton Nascimento encanta web ao treinar com meia do Bob Esponja

Ai que tudo! Eu amo uma geração fitness que investe alto nos treinos, mas fui pega de surpresa ao ver Milton Nascimento dando tudo de si nos treinos. O que mais me chamou a atenção e da web, foi ver o detalhe do uso da meia do Bob Esponja para ajudar no treino. Aloca!

Para quem não sabe, o artista tem uma parceria com a marca Chico Rei, de camisetas, que também inclui meias e canecas, porém a do Bob Esponja não faz parte da coleção.

Bonito é ver que a idade não o impede de treinar e fortalecer os músculos. Estamos juntos nessa! Vale ressaltar que o artista tem 81 anos de idade e muita história boa no mundo da música, com faixas como ‘Maria, Maria’ e ‘Travessia’.