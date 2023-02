Milton Cunha declara que não é “passiva” (diante de Carnaval)

O carnavalesco usou o Twitter para rebater o que as pessoas podem pensar de sua imagem

Carnaval está chegando e eu gosto é disso, do furdunço. Aloca! Milton Cunha usou o Twitter como forma de rebater alguns comentários que rolam na mídia. O carnavalesco retweetou um post que falava sobre o que as pessoas acham que você é, mas na verdade não é. Não posso negar que fiquei surpresa quando vi ele responder: “Passiva”.

O post teve diversos comentários dos seguidores do muso do carnaval e alguns ainda duvidaram do que ele dizia, dizendo que esse seria o plot twist de sua vida.