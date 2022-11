Millie Bobby Brown revela desejo de interpretar Britney Spears no cinema

Em entrevista ao programa de Drew Barrymore, a atriz revelou que é capaz de encarar qualquer desafio

Olha ela! De Stranger Things para o mundo, Millie Bobby Brown não teve medo de ser grande e afirmar em entrevista ao programa de Drew Barrymore que tem vontade de interpretar Britney Spears no cinema. A atriz brilhou em Stranger Things e agora brilha com o sucesso de Enola Holmes, que já está em sua segunda produção.

“Eu acho que a história dela ressoa comigo, por crescer no meio do olhar público. Assistindo os vídeos dela, entrevistas de quando ela era mais jovem, eu sinto que eu poderia contar a história dela do jeito certo”, disse a artista.

Será que algum produtor acata a ideia? Eu não posso negar que seria muito incrível ter Millie de Britney nos cinemas mundo afora.